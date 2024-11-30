دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي ليفربول مع منافسه مانشستر سيتي، على أرض ملعب "أنفيلد"، عند الثامنة (بتوقيت دبي)، السابعة (بتوقيت مكة)، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتأتي هذه المواجهة بالتزامن مع سلسلة من النتائج الإيجابية لفريق "الريدز"، فيما يعاني فريق "السيتيسينز" من سوء النتائج إذ لم يفز في آخر 6 مباريات بمختلف المسابقات.

ويتصدر نادي ليفربول سلم ترتيب مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2025/2024 برصيد 31 نقطة، بينما يقع نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ23 نقطة.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "السيتيسينز" في مباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "الريدز"، وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم قمة هذه الجولة، فما رأيك؟