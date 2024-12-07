تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.. ما السبب؟

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إيفرتون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عن تأجيل مباراته مع نادي ليفربول، والتي كان من المقرر أن تلعب في الرابعة والنصف من مساء السبت (بتوقيت دبي)، على أرض ملعب "غوديسون بارك".

وقال نادي إيفرتون إن سبب التأجيل يعود لسوء الأحوال الجوية، دون أن يكشف عن الموعد الجديد للمباراة.

وكان من المفترض أن يلعب نادي إيفرتون وجاره ليفربول ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويتصدر نادي ليفربول سلم ترتيب المسابقة هذا الموسم 2025/2024 برصيد 35 نقطة، فيما يقع نادي إيفرتون في المركز الخامس عشر بـ14 نقطة.