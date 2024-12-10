نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل النجم المصري محمد صلاح هدفًا، قاد من خلاله ناديه ليفربول الإنجليزي للفوز على نادي جيرونا الإسباني، على أرض ملعب الأخير، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاء هدف اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، عند الدقيقة 63 من زمن المباراة، من علامة الجزاء.

بعد هزه شباك نادي جيرونا، وصل صلاح للهدف رقم 50 على مر تاريخ مشاركاته في مسابقة تشامبيونزليغ.

بهذا الفوز، وصل نادي ليفربول للنقطة 18 في صدارة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025/2024.