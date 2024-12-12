نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز برشلونة الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لاثنين، على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وجاءت أهداف الفريق الكتالوني عن طريق فيران توريس (ثنائية) ورافينيا، فيما سجّل سيرهو جيراسي هدفي دورتموند.

في الجولة ذاتها، تغلب أرسنال الإنجليزي على موناكو الفرنسي بثلاثية، وشتوتغارت الألماني على يانغ بويز السويسري بنتيجة 1/5، وميلان الإيطالي على النجم الأحمر الصربي بهدفين لواحد.

وتفوّق يوفنتوس الإيطالي على مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية، وفاينورد الهولندي على سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 2/4، وليل الفرنسي على شتورم غراتس النمساوي بثلاثة أهداف لاثنين، وأتلتيكو مدريد الإسباني على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف لواحد.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة بنفيكا البرتغالي وبولونيا الإيطالي.