ماذا قال الملك سلمان عن منح بلاده حق استضافة مونديال 2034؟

نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، على منح بلاده حق استضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وكان ملف ترشح السعودية لاحتضان المونديال نال على تقييم 419.8 من 500 من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو أعلى تقييم فني على مر تاريخ أكبر بطولات العالم.

في تصريحات نقلها الحساب الرسمي الخاص باستضافة كأس العالم 2034، قال الملك سلمان: "نجحت المملكة ولله الحمد بتكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية بعزيمة أبنائها وهمتهم".

فيما قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان: "نتطلع لاستضافة نسخة استثنائية وغير مسبوقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، من خلال تسخير الإمكانات والطاقات، لإسعاد عشاق كرة القدم حول العالم".

وأكد ولي العهد السعودي على "عزم المملكة الكبير بالمساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوة على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، والتي كان أحد ثمارها الفوز بملف استضافة المونديال بشكل رسمي".