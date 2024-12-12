دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق لاعبون عرب وأجانب على منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق استضافة نهائيات كأس العالم 2034 للمملكة العربية السعودية.

وقال مهاجم المنتخب الأردني، موسى التعمري، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "مُبارك للمملكة العربية السعودية والشعب السعودي العزيز؛ استضافة كأس العالم 2034، كل التوفيق والدعم".

فيما قال مهاجم المنتخب السوري، عمر السومة: "ابارك للشعب السعودي العظيم هذا الاحتفال وأهنئهم حكومةً وشعباً ، الوطن الذي احتضنني وقضيت به أجمل ذكرياتي لسنوات، كل التوفيق دائما بالإنجازات الكبيرة".

بينما قال متوسط ميدان الهلال، روبن نيفيز، لحساب النادي: "أود أن أهنئ السعودية على اختيارها لتنظيم كأس العالم 2034، أنا متأكد من أن الجميع سيستمتعون كثيراً بالمجيء إلى هنا، البلد يتطور بسرعة كبيرة، وكل شيء يجري هنا بشكل جيد جدا، يمكنك أن ترى الملاعب قبل ذلك من خلال شبكة الإنترنت والمشاريع، أنا متحمس جداً لرؤية ذلك، وأنا متأكد من أن جميع المشجعين القادمين من بلدان أخرى سيستمتعون بذلك".

كما قال لاعب خط وسط اتحاد جدة، نغولو كانتي، لحساب النادي: "أود أن أهنئ الشعب السعودي للفوز باستضافة كأس العالم، أنا متأكد من أن السعودية قادرة على تقديم نسخة فريدة من نوعها وغير قابلة للنسيان".

وقال متوسط ميدان اتحاد جدة، فابينيو، لحساب النادي: "أود أن أهنئ هذا البلد وشعبه، لأنه كسب حق تنظيم كأس العالم، هذا الإنجاز ليس مفاجئاً بالنسبة لي، أنا عشت هنا ورأيت كلّ جهود السعودية لتطوير وتحسين مختلف المجالات الرياضية وخاصة في كرة القدم، وأنا أيضاً شاهد على الشغف الكبير لدى السعوديون لكرة القدم، متأكد أنه عام في عام 2034 سيكون لدى الجميع تجربة رائعة في هذا البلد الجميل، والاستمتاع بمحفل كروي مذهل".