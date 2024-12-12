أول تعليق من رونالدو بعد فوز السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حق استضافة نهائيات كأس العالم 2034 للمملكة العربية السعودية.

وقال رونالدو للحساب الرسمي الخاص بمونديال 2034، الأربعاء: "نسخة 2034 من كأس العالم ستكون الأفضل في التاريخ، كلّ شيء رائع من البنية التحتية إلى الملاعب، وتجربة الجماهير وغيرها، وبعد ما رأيته أنا مقتنع أن هذه النسخة ستكون الأفضل".

وأضاف: "بعض اللاعبين الذين ألعب معهم سيلعبون لمنتخباتهم في كأس العالم، أنا على ثقة أنهم سيواصلوا في النمو، والكرة النسائية بالأخص تتطور بشكل كبير أيضاً، فعلينا النمو معاً في كل شيء، ليس في كرة القدم فقط بل في شتى أوجه الحياة، وسوف أحفزهم على العمل بجهد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم".

وتابع قائلاً: "تطوّر الدوري بشكل كبير خلال العام الماضي، الفارق مذهل، هناك حوالي 7 أو 8 فرق كبيرة في الدوري الآن ويصعب الفوز عليهم، وكذلك تطور اللاعبين كزملائي في النادي والأندية الأخرى، اللاعبين السعوديين يتطورون بشكل كبير وسريع".

وأوضح البالغ من العمر 39 عاماً أن "السعودية خيالية، وشعبها جيد جداً، كل عام يتم إقامة أحداث كبرى في مختلف الرياضات، مثل كرة القدم والملاكمة وفعاليات ترفيهية عديدة، المستقبل مشرق من وجهة نظري، وأنا سعيد بأن أشهد على نجاح الدولة، وسأتواجد بكل تأكيد لمشاهدة كأس العالم".