جائزة جديدة تُضاف إلى سجل رونالدو.. تعرّف عليها

نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الجمعة.

وأضاف رونالدو هذه الجائزة إلى سجله المليء بالجوائز الفردية والألقاب الجماعية، إذ سبق وأن نال جائزة الكرة الذهبية، وأفضل لاعب للرجال من "فيفا" والحذاء الذهبي، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية مع بعض الأندية التي لعب لها.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو خلال عام 2024؟

شارك النجم البرتغالي (39 عاماً) في 51 مباراة بمختلف المسابقات مع نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، نجح خلالها في تسجيل 43 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.