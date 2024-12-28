دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ونادي النصر، إن الدوري السعودي للمحترفين أفضل من نظيره الفرنسي، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الجمعة.

وتحدث رونالدو عن التطور الذي تشهده كرة القدم في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "التقدم هائل، أنا سعيد جداً لوجودي هناك، كما قلت في آخر مرة، الدوري ينمو، ينتقل عدة لاعبين إلى هناك، والبنية التحتية مازالت تتحسن".

وأضاف: "الأمر سهل، أحافظ على هذه الإجابة (التي قلتها في وقت سابق)، بالطبع الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي، أنا لا أقول ذلك لأنني ألعب هناك، لا يهمني يفكر فيه الناس، لكن يجب أن يذهبوا إلى هناك (المملكة)، أن يلعبوا ويروا، وأن يركضوا في درجات حرارة 38 و39 عدة مرات، يجب أن ينتقلوا إلى هناك، لا تصدقوا كلامي، اذهبوا إلى هناك".

وأوضح كريستيانو رونالدو: "الدوري في فرنسا هناك باريس سان جيرمان والبقية (الفرق) منتهية".

وفاز النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عاماً، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط عن عام 2024.