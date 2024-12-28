نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت مرحلة دور المجموعات في كأس الخليج العربي، وبلغت 4 منتخبات الدور نصف النهائي في حين ودعت 4 منتخبات أخرى البطولة المقامة على الأراضي الكويتية.

وتأهلت منتخبات عُمان والكويت والبحرين والسعودية للدور ما قبل النهائي بعد احتلال مركزي الصدارة والوصافة في المجموعتين، الأولى والثانية.

نستعرض فيما يلي مواعيد مباريات الدور نصف النهائي:

الثلاثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول):

عُمان ضدّ السعودية (6:30 بتوقيت دبي).

البحرين ضدّ الكويت (9:45 بتوقيت دبي).

وتقام مباراة المشهد الختامي من البطولة بنسختها الـ26 في يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2025.