موعد مواجهة البحرين وعُمان في نهائي "كأس الخليج العربي"

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب البحريني على نظيره الكويتي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي.

فيما تغلّب المنتخب العُماني على منافسه السعودي بهدفين لواحد، في مباراة احتضنها استاد جابر المبارك الحمد الصباح.

بهذه النتائج، ضرب المنتخب البحريني موعداً مع المنتخب العُماني بنهائي بطولة خليجي 26 المقام في الكويت.

وسيقام المشهد الختامي من البطولة في استاد جابر الأحمد الدولي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي، السبت المقبل، الموافق 4 يناير/ كانون الثاني 2025.