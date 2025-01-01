نشر الأربعاء ، 01 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد هنريخ مخيتاريان ورفاقه في نادي إنتر ميلان لمواجهة نادي أتالانتا على أرض ملعب الأول بارك، الخميس المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض للمرة الخامسة منافسات كأس السوبر الإيطالي بنسختها الـ37، بمشاركة أندية إنتر ميلان وأتالانتا ويوفنتوس وميلان.

في مؤتمر صحفي عُقِد الأربعاء، سُئل مخيتاريان عن إمكانية مغادرته لفريق "النيراتزوري" وانتقاله للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وأجاب المهاجم الأرميني البالغ من العمر 35 عاماً، قائلاً: "أتابع كرة القدم السعودية، تابعتُ مباراة بين ناديي الهلال والنصر مؤخراً، وأتابع زملائي السابقين (الذين يلعبون في دوري روشن)، متابعتهم مثيرة للاهتمام".

وأكد هنريخ مخيتاريان أن لديه عقد مع نادي إنتر ميلان حتّى 30 يونيو/ حزيران 2026، موضّحاً: "في هذا الوقت لا أفكر بشيء غير عقدي مع النادي".

هذا الموسم 2025/2024، لعب مخيتاريان 22 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفاً واحداً وقدّم 4 تمريرات حاسمة.