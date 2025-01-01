دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، عن نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، ومحمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، خلال الآونة الأخيرة.

وأسفرت نتائج التحقيقات أن السبب المباشر حول وفاة الثنائي يعود إلى مشكلات وظروف صحية وراثية بكل منهما، وذلك بعد الاستماع إلى أقول عدد من المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ وبعض الأطباء.

وفارق أحمد رفعت الحياة في 6 يوليو/ تموز 2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة بعد فترة زمنية من إصابته بتوقف عضلة القلب بسبب جلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري خلال مشاركته مع نادي في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري.

وخضع أحمد رفعت للإجراءات الطبية اللازمة وبعض الأدوية، لكنه لم يستجب لها نظراً لوجود خلل جيني يمنع ذلك.

كما توصلت التحقيقات إلى أنه هناك مخالفات إدارية شابت إجراءات سفر أحمد رفعت إلى خارج البلاد من أجل الاحتراف مع نادي الوحدة الإماراتي، وقد أصدرت الجهات الإدارية قراراتها حيال المتسبب بهذه المخالفات.

بينما تُوفي محمد شوقي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل خلال مشاركته مع ناديه في الدوري المصري بدرجته الأولى وبعد الممتازة.

ووافته المنية بعد في الرعاية المركزة في المستشفى عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وطالبت النيابة العامة باتخاذ بعض الإجراءات لتجنب مثل هذه الوقائع، من بينها: ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية نظراً لأهيمتها في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وإجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أي بطولة دولية أو محلية.