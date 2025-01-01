Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. النيابة العامة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - CNN Arabic

مصر.. النيابة العامة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

رياضة
نشر
2 min قراءة
مصر.. النيابة العامة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Image

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، عن نتائج تحقيقاتها بشأن واقعتي وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر، ومحمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، خلال الآونة الأخيرة.

وأسفرت نتائج التحقيقات أن السبب المباشر حول وفاة الثنائي يعود إلى مشكلات وظروف صحية وراثية بكل منهما، وذلك بعد الاستماع إلى أقول عدد من المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ وبعض الأطباء.

وفارق أحمد رفعت الحياة في 6 يوليو/ تموز 2024 بسبب سكتة قلبية مفاجئة بعد فترة زمنية من إصابته بتوقف عضلة القلب بسبب جلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري خلال مشاركته مع نادي في مباراة ضمن منافسات الدوري المصري.

وخضع أحمد رفعت للإجراءات الطبية اللازمة وبعض الأدوية، لكنه لم يستجب لها نظراً لوجود خلل جيني يمنع ذلك.

قد يهمك أيضاً

مصر.. تحرك من النيابة العامة في قضية وفاة أحمد رفعت

كما توصلت التحقيقات إلى أنه هناك مخالفات إدارية شابت إجراءات سفر أحمد رفعت إلى خارج البلاد من أجل الاحتراف مع نادي الوحدة الإماراتي، وقد أصدرت الجهات الإدارية قراراتها حيال المتسبب بهذه المخالفات.

بينما تُوفي محمد شوقي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة وما استتبعها من مضاعفات طالت المخ والكلى نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل خلال مشاركته مع ناديه في الدوري المصري بدرجته الأولى وبعد الممتازة.

ووافته المنية بعد في الرعاية المركزة في المستشفى عقب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وطالبت النيابة العامة باتخاذ بعض الإجراءات لتجنب مثل هذه الوقائع، من بينها: ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكافة اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية نظراً لأهيمتها في التنبؤ بالأمراض التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وإجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أي بطولة دولية أو محلية.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.