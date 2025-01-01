دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --انتهت مرحلتا دور المجموعات ونصف النهائي في بطولة "كأس الخليج العربي" المقامة على الأراضي الكويتية بنسختها الـ26.

ووصل منتخبا البحرين وعُمان إلى المباراة الختامية المقرر إقامتها على أرض استاد جابر الأحمد الدولي، السبت المقبل، الموافق 4 يناير/ كانون الثاني، بعد تفوقهما على الكويت والسعودية في الدور ما قبل النهائي.

ويتنافس عدد من اللاعبين من مختلف المنتخبات على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البطولة.

نستعرض فيما يلي ترتيب هدّافي خليجي 26:

-السعودي عبدالله الحمدان: 3 أهداف.

-العُماني عصام الصبحي: 3 أهداف.

-البحريني علي مدن ومواطنه محمد مرهون والكويتي محمد دحام والإماراتي يحيى الغساني والسعودي مصعب الجوير ومواطنه محمد كنو واليمني هارون الزبيدي سجّل كل واحد منهم هدفين.