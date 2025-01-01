النصر السعودي يبيع عقد لاعبه سيكو فوفانا إلى نادٍ فرنسي

نشر الأربعاء ، 01 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الأربعاء، بيع عقد متوسط ميدانه الإيفواري سيكو فوفانا إلى نادي رين الفرنسي.

وقال النادي النشاط في دوري "روشن": "نتقدم بالشكر الجزيل على ما قدمه فوفانا مع ‎العالمي، ونتمنى له التوفيق".

وكان سيكو فوفانا معاراً إلى نادي الاتفاق حتى صيف 2025، قبل أن يعلن الأخير عن إنهاء الإعارة بالتراضي بين الطرفين.

وانضم فوفانا لصفوف فريق "العالمي" في يوليو/ تموز 2023، ولعب معه 19 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

فيما شارك البالغ من العمر 29 عاماً مع نادي الاتفاق في 29 مباراة بجميع البطولات، أحرز فيها هدفين وصنع مثلهما.