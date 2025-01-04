السعودية.. رونالدو يكشف عن أفضل لحظة عاشها مع النصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إن أفضل لحظة عاشها مع نادي النصر السعودي هي التتويج بلقب كأس العرب للأندية الأبطال في عام 2023.

وكان رونالدو ورفاقه في فريق "العالمي" قد فازوا على منافسهم الهلال بهدفين لواحد، في المباراة النهائية من البطولة الّتي كانت تحمل مسمى "كأس الملك سلمان للأندية".

ويعد هذا اللقب هو الوحيد برصيد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، الّذي انضم إليه في يناير/ كانون الثاني 2023.

في تصريحات نقلها حساب الدوري السعودي للمحترفين على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال النجم البرتغالي: "أفضل لحظة (مع النادي) هي عندما فزت بأول لقب لي، عندما فزنا على الهلال في النهائي، ربما هي أصعب مباراة قمنا بخوضها".

وأضاف: "كما تعلم حينما تفوز بالألقاب تصبح الأمور أكثر سهولة، وأن تحظى بفرصة الفوز ببطولة في موسمك الأول هو أمر رائع، لكنني أريد المزيد، كما قلت، سوف أستمر في المحاولة بمساعدة زملائي وفريقي للفوز بالبطولات".

وتابع البالغ من العمر 39، قائلاً: "هذا العام (2025) سيكون عاماً جيداً للنصر، إن شاء الله".