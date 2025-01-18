دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل الجزائري محمد الأمين عمورة هدفين، في مباراة خسرها ناديه فولفسبورغ من نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 2/3، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أليانز أرينا"، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وجاء هدفا عمورة في الدقيقتين 24 و88 من زمن المباراة، من تسديدتين داخل منطقة الجزاء.

ووصل محمد الأمين عمورة للمساهمة التهديفية رقم 15 في مسابقة "بوندسليغا" في الموسم الجاري 2025/2024، إذ أحرز 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

ماذا نعلم عن عمورة؟

-يبلغ من العمر 24 عاماً، إذ ولد في 5 مايو/ أيار 2000.

-ينشط في خط المقدمة، ويبلغ طوله 1.70 سنتيمترا، وتصل قيمته السوقية إلى 22 مليون يورو (22.6 مليون دولار)، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".

-سبق وأن لعب لناديي وفاق سطيف الجزائري ولوغانو السويسري.

-شارك في 30 مباراة دولية، سجّل خلالها 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.