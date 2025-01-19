دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر نادي أهلي جدة السعودي بيانًا عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت، كشف من خلاله مصير المدير الفني ماتياس يايسله مع الفريق.

وقال النادي الناشط في دوري "روشن": "ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار وتقارير إعلامية بشأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، يؤكد النادي أن يايسله يواصل مهامه، مع استمرار الدعم الكامل من الإدارة لتحقيق تطلعات النادي وطموحاته المستقبلية".

وأكد النادي أن أي قرار تتخذه الإدارة سوف يتم الإعلان عنه عبر منصاتها الرسمية، داعيًا الجماهير إلى "الاعتماد على هذه المنصات للحصول على الأخبار الدقيقة والمساهمة في دعم الفريق".

وأضاف: "نثمن دعم الجماهير الوفية، الذي يمثل العمود الفقري لنجاح النادي ومسيرته، هذا الدعم الراسخ يعكس الانتماء العميق الذي يجمع بين النادي وجماهيره، ويحفّز الفريق على مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الأهلي عالياً في مختلف المحافل".

وعانى نادي أهلي جدة من تذبذب النتائج في الآونة الأخيرة، ويقع في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة.