دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي روما الإيطالي، الأربعاء، وضع قميص اللاعب سعود عبد الحميد الذي أحرز به هدفه الأول مع "الذئاب" في أرشيف النادي التاريخي.

ونشر فريق "الذئاب" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو للظهير السعودي وهو يضع قميصه، الّذي يحمل الرقم 12، في سجل الأرشيف.

ويعتبر سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجّل هدفاً في مسابقة الدوري الأوروبي، إذ كان قد هزّ شباك نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وسبق للبالغ من العمر 25 عاماً وأن صنع هدفاً في مسابقة الدوري الإيطالي، ليكون أول لاعب سعودي يقدم تمريرة حاسمة في "الكالتشيو".