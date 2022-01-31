لم يحرمه قلبه من كرة القدم.. إريكسن يعود إلى الدوري الإنجليزي

نشر الاثنين ، 31 يناير / كانون الثاني 2022

حارس الدنمارك كاسبر شمايكل يكشف لـCNN ما قام به اللاعبون بعد خروج إريكسن من المستشفى

ما الذي أنقذ حياة إريكسن.. وهل يُلام محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي عن ضم لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، بعد غيابه عن الملاعب منذ سقوطه على أرضية الملعب نتيجة أزمة قلبية في مباراة بلاده أمام فنلندا ضمن كأس أمم أوروبا 2021.

ونشر النادي مقطع فيديو ترحيبا بنجم إنتر ميلان وتوتنهام هوتسبرز السابق وكُتب في التغريدة التي حملت الفيديو: "أهلا بك في برينتفورد... كريستيان إريكسن".

من جانبه، قال اللاعب الدنماركي في مقطع مصور: "مرحبا هذا كريستيان إريكسن، سعيد بإعلان أنني وقعت عقدا مع نادي برينتفورد، متحمس جدا لأبدا اللعب... سأراكم جميعا قريبا"، حسب قوله.

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وقال النادي في تغريدة أخرى: "رسميا.. إريكسن نحلة... سينضم إلى النحيل حتى نهاية الموسم"، حسب قوله.

وأعلن الصحفي الإيطالي المتخصص باخبار الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن اللاعب الدنماركي اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح وصادقت رابطة الدوري الإنجليزي على تسجيله لاعبا في الفريق.

وكان قد غاب لاعب الوسط الدنماركي عن الملاعب بعد سقوطه على أرضية الملعب نتيجة أزمة قلبية في مباراة الدنمارك وفنلندا في كأس أمم أوروبا.