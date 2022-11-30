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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، تشكيل الفريق لمواجهة المكسيك، على أرض استاد لوسيل، مساء الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل "الأخضر" على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي.

الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، علي الحسن.

الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان.

ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك بداعي الإصابة، وعبد الإله المالكي بسبب الإيقاف، بعد تلقيه إنذارين.

ويحتاج "الأخضر" لنتيجة الفوز على حساب المنتخب القادم من أمريكا الشمالية، لضمان تأهله للدور الثاني بشكل مباشر، بينما في حال تعادله سيلجأ للنظر في نتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.