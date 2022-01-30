رونالدو ينشر صورا عائلية ويعلق باللغة العربية عن دبي

نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صورا لع مع زوجته وابنائه خلال زيارة إلى دبي، معلقا باللغة العربية شاكرا دبي على حسن الاستضافة.

جاء ذلك في منشور له على صفحته المعرفة على انستغرام، حيث قال بتعليق على صورته: "شكرا دبي على الأوقات الجميلة.. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.. دبي بيتي الثاني .. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل … مع خالص محبتي لكم".

وكان ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قد نشر مقطع فيديو مع رونالدو على صفحته بإنستغرام، مرحبا به قائلا: "من الجيد رؤيتك أيضا، أهلا بك في بيتك".

وفي منشور آخر قال الشيخ حمدان بتعليق على صورة له مع رونالدو: "دبي تحبك أيضا".