تم إدانة اثنين من أكبر أسماء كرة القدم في سويسرا بتهم احتيال، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشيل بلاتيني.

بلاتر كان أقوى رجل في كرة القدم كرئيس لفيفا قرابة 17 عامًا. أما بلاتيني فهو أحد أكثر لاعبي كرة القدم تبجيلًا وموهبة في كل العصور، وأصبح رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واتهم المدعي العام السويسري الرجلين بترتيب دفع مليوني فرنك سويسري بشكل غير قانوني، ما يساوي أكثر من مليوني دولار اليوم، من فيفا إلى بلاتيني في 2011.

وفي بيان، أضاف المدعون أن هذه المدفوعات أضرت بأصول الفيفا وأثرت بشكل غير قانوني بلاتيني، وفي رأي المدعي العام، فقد ارتكب المتهمون الجرائم المذكورة أعلاه.

ورفض كل من بلاتر البالغ من العمر 85 عامًا وبلاتيني ذو الـ66 عامًا القيام بأي عمل خطأ. وأشرف بلاتر على أول بطولة كأس العالم للرجال في آسيا في عام 2002 عندما استضافتها كوريا الجنوبية واليابان، وأول بطولة كأس العالم للرجال في أفريقيا في عام 2010 عندما استضافته جنوب أفريقيا، كما أشرف على إعلان استضافة قطر 2022 لكأس العالم للرجال، الذي سيقام العام القادم.

وفي بيان أرسل إلى CNN قال بلاتر "إنني أتطلع إلى الجلسة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بتفاؤل، وأتمنى أن تنتهي هذه القصة وأن يتم التعامل مع جميع الحقائق بشكل صحيح. فيما يتعلق بدفع مبلغ مليوني فرنك من الفيفا إلى ميشيل بلاتيني، يمكنني فقط أن أكرر ما قلته، قد استند إلى عقد شفوي نظم أنشطة بلاتيني الاستشارية للفيفا بين عامي 1998 و 2002". وأضاف بلاتر أن المبلغ المدفوع إلى بلاتيني "تمت الموافقة عليه من قبل جميع هيئات الفيفا المسؤولة و (أن بلاتيني) دفع ضريبة على المبلغ في مكان إقامته في سويسرا.

ورد ميشيل بلاتيني أيضًا لشبكة CNN قائلاً "أطعن تمامًا في هذه الاتهامات التي لا أساس لها وغير العادلة".

وأشار جزء من بيان الفيفا إلى أن مبلغ المليوني فرنك سويسري مقابل العمل الذي قام به بلاتيني كان من المفترض أن يدفع قبل أكثر من 10 سنوات، لا توجد أي سجلات مكتوبة لأي اتفاق من هذا القبيل. وأضاف البيان "اتخذ الفيفا بالفعل خطوات في المحاكم السويسرية لاستعادة ذلك المبلغ من كلا الشخصين، حيث تعتبر أن الأموال قد دفعت بطريقة غير مشروعة من قبل شخص للآخر. إذا، وعندما، يتم استرداد الأموال بنجاح، فسيتم توجيهها مرة أخرى إلى تطوير كرة القدم كما كان ينبغي في المقام الأول".

من جانبه، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب CNN بالتعليق.