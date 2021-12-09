مع انضمام المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية ببكين، تقول الصين إنهم "سيدفعون الثمن" أيضًا.

إذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، المقرر بدؤها في فبراير، لتنضم بذلك بريطانيا إلى المقاطعة الدبلوماسية من قبل كندا وأستراليا والولايات المتحدة.

غير أن هذه ليست مقاطعة شاملة، ما يعني أنه سيسمح للرياضيين بالمنافسة. كما أن فرنسا لن تنضم إلى المقاطعة الدبلوماسية.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، مقاطعتها الدبلوماسية قائلة في بيان إنها ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك اتهام الصين بارتكاب إبادة جماعية ضد منطقة شينجيانغ ذات الأغلبية المسلمة. اتهامات تنفيها الصين.

وقالت الصين إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن مقاطعتها الدبلوماسية وحذرت من "إجراءات مضادة حازمة".