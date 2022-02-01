اليوم العالمي للحجاب.. فريق كرة قدم نسائي بفرنسا يحارب حظره في الرياضة

بالنسبة لـLes Hijabeuses - مجموعة من لاعبات كرة القدم الشابات المحجبات، أصبحت كرة القدم أكثر من مجرد رياضة، إنها شكل من أشكال الاحتجاج. دعا بعض المشرعين اليمينيين في فرنسا إلى حظر الحجاب في جميع المسابقات الرياضية الرسمية. ينتقد المعارضون الخطة بسبب التمييز ضد الرياضيين المسلمين. ومع ذلك، يجادل المؤيدون بأن الأحداث الرياضية يجب أن تكون مساحات محايدة حيث لا يعرض أحد الرموز الدينية. لم يؤيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوات إلى تشديد اللوائح حول غطاء الرأس. ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، أصبح الموضوع المثير للانقسام محورًا رئيسيًا للنقاش. لكن بالنسبة للحجاب، فإن حظر الحجاب يتعارض مع كل ما تمثله الرياضة.