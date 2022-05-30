سماء ملبدة بالغيوم القاتمة استقبلت ليفربول، الأحد، قبل موجة من أشعة الشمس، وتلك الظروف المتقلبة كانت تتماشى مع المشاعر الحلوة والمرة لمشجعي النادي، مع خروجهم في مسيرة نصر.

تم الإعلان عن المسيرة في منتصف مايو بعد أن فاز ليفربول بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما كان النادي لا يزال في طريقه لتحقيق رباعية تاريخية.

لكن هوامش الفوز في كرة القدم والرياضة غالباً ما تكون دقيقة، فقد فاز الـ”ريدز” باللقبين بركلات الترجيح، وخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة، إلى جانب هزيمته في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، بهدف واحد، ما ترك العديد من المعجبين يفكرون فيما حدث.

ويأمل المشجعون أن يحصد ليفربول الموسم المقبل الرباعية، ففي آخر مرة خسروا فيها نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عوضوها في العام التالي، في 2019.

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا العام المقبل في اسطنبول، وقد يكون تكرارًا لما حدث في عام 2005 مع أي سي ميلان.

لكن سيتطلب الأمر بعض الوقت لاستيعاب أحداث هذا الموسم، قبل أن يعود لاعبو يورغن كلوب مرة أخرى في أغسطس المقبل.