بدعم من المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات، يمكن لـ LIV Golf تغيير لعبة الرجال المحترفين بشكل أساسي.

تقدم السلسلة الجديدة للاعبين بطولات أقل وجوائز مالية مضمونة، الكثير منها. داستن جونسون وفيل ميكلسون هما أبرز النجوم الذين اشتركوا، وسيكسبان من هذه السلسلة أموالًا أكثر من جوائزهما الكاملة خلال 45 عامًا مجتمعة في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين PGA.

يقول غريغ نورمان، الرئيس التنفيذي لـLIV Golf، إن السلسلة الجديدة "ستغير قواعد اللعبة"، خاصة بالنسبة للاعبين الأقل مرتبة.

لكن المال لم يستقطب اهتمام الجميع. أخبر نورمان صحيفة واشنطن بوست أن تايغر وودز رفض مبلغًا كبيرًا من تسعة أرقام للانضمام، وقد وصف وودز المشروع بأنه "مثير للانقسام".

بينما يقول أسطورة الغولف الآخر، جاك نيكولاس، إنه رفض أيضًا عرضًا للمشاركة بقيمة 100 مليون دولار.

تمويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي - برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - هو الذي أثار أشد الانتقادات.

لطالما اتُهمت الدولة العربية بالاستغلال الرياضي - مستخدمة شعبية الأحداث الرياضية لتلميع سمعتها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل التي يُزعم أن الدولة ترعاها - وادعى تقرير للاستخبارات الأمريكية أن محمد بن سلمان أجاز قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وهو ما ينفيه محمد بن سلمان. حتى أن ميكلسون قال إن الانخراط مع السعوديين كان "مخيفًا"، لكن، كما يقول، فإن "الغولف بحاجة ماسة إلى التغيير، والتغيير الحقيقي يسبقه دائمًا الاضطراب".

ورغم التحفظات، تمضي LIV Golf قدمًا في 8 بطولات هذا العام - 5 منها في الولايات المتحدة، مع إقامة نهاية الموسم في ملعب ترامب للغولف بفلوريدا Trump National Doral.