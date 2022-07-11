غربت الشمس فوق نادي All England بعد يوم قدّمت فيه الدراما ومنافسة تنس استثنائية. فوسط الحرارة في الملعب المركزي، حصد واحد من أعظم لاعبي الرياضة في كل العصور، نوفاك دجوكوفيتش، لقبه السابع في ويمبلدون بعد أن تغلب على التهديد من لاعب لم يهزمه أو يفز عليه بمجموعة حتى، نك كيريوس.

المربك الكبير الذي تصدر عناوين الصحف مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الماضية بسبب سلوكه السيء كان بحاجة إلى الحفاظ على أعصابه للتمكن من الحصول على أية فرصة للفوز بأول البطولات الأربع الكبرى.

ولكن مع فوزه بمجموعة فقط بأول 3 مجموعات، بدأ الأمر يتكشف أمام الأسترالي، حيث كثف دجوكوفيتش الضغط على خصمه ليعود بهدوء، بينما كان كيريوس غاضبًا مستشعرًا أن النهاية كانت قريبة. وشهدت العائلة المالكة، بمن فيهم الأمير جورج دجوكوفيتش وهو يتقدم في المجموعة الرابعة الفاصلة إلى لقبه السابع والبطولة الكبرى الحادية والعشرين له.

لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة للصربي الذي تم ترحيله من أستراليا في يناير لخرقه قواعد كوفيد 19، ولكن الرجل البالغ من العمر 35 عامًا على بعد لقب بطولة كبرى واحدة فقط لمساواة منافسه اللدود، رافائيل نادال، مع وجود فرص أكثر دون شك لتجاوزه.