قالت الأولمبية الحائزة على ميدالية كيم غلاس إنها كانت تغادر من غداء تناولته مع صديقتها في مركز مدينة لوس أنجلوس عندما هاجمها رجل ما.

وقالت غلاس واصفة الحادثة "كان يحمل شيئًا في يده، وكان على الجانب الآخر من السيارة في الشارع، وكان ينظر إلي بنظرات كراهية. وعندما استدرت لأخبر صديقتي بأنني أعتقد أن هناك خطب ما به وأنه سيضرب السيارة، وقبل أن أدرك الأمر، ضربني بأنبوب معدني كبير".

غلاس، التي فازت بفضية الكرة الطائرة مع المنتخب الأمريكي عام 2008، قالت إن بعض الاشخاص أمسكوا بالرجل إلى أن أتت الشرطة.

من جانبه، قال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس إنه تم اعتقال الرجل واحتجز بعد الحادثة التي وقعت في 8 يوليو.