وسط الاضطرابات المتزايدة في إيران بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، أعرب عدد من نجوم كرة القدم الإيرانية في السابقين والحاليين عن دعمهم للمتظاهرين.

وكان مهاجم إيران الحالي سردار آزمون من بين الذين أدلوا بتصريحات عبر شبكة الإنترنت، ونزل لاحقًا إلى أرض الملعب وسجل في مباراة ودية ضد السنغال يوم الثلاثاء.

فقد تصدرت عناوين الأخبار هذا الأسبوع، حيث أثبت كبار الرياضين أنهم مؤثرون في تأجيج زخم الحراك في الشارع الإيراني.

تحدث عدد من كبار الرياضيين، بما في ذلك لاعبو كرة القدم، لدعم المظاهرات.

كان لاعب خط وسط بايرن ميونيخ السابق علي كريمي من بين أكثر اللاعبين صوتًا، حيث ظهر الأسبوع الماضي كمؤيد صريح بشكل خاص لحركة الاحتجاج على الإنترنت، مما أثار غضب النظام الذي قال في اقتباس “إنه يجب التعامل معه“.

كما خرج هداف إيران القياسي علي دائي، دعماً للمتظاهرين، كما فعل مهاجم الفريق الحالي سردار آزمون ومشاركته ملحوظة، إنه يأمل أن يلعب مع إيران في كأس العالم في غضون أسابيع قليلة.

مع المزيد هنا دون ريدل من CNN المختص بالأحداث الرياضية.