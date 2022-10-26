دان مانسينا متزلج حظيت مقاطع الفيديو الخاصة به بمئات الآلاف من المشاهدات، حيث أنه كفيف، وأثارت مقاطعه وهو يستخدم عصا لمساعدته في التزلج الفضول والإشادة.

الشاب مصاب بمرض تنكس عصبي في العين وفقد بصره بشكل تام عندما كان بعمر 23 عامًا.

وبعد توقفه عن التزلج لبضعة أعوام، وجد مانسينا طريقه إلى الرياضة مجددًا، وبدأ بتصوير مقاطع فيديو قصيرة لتطوره ونشرها على إنستغرام ويوتيوب.

التقى بعدها بمجموعة جديدة من الأشخاص للتزلج معهم، ليكتسب ما يكفي من الثقة للعودة إلى الشوارع.

يريد مانسينا الآن خلق مساحة يمكن للمكفوفين ممارسة الرياضة فيها، جيث يبني حاليًا أول حديقة تزلج قابلة للتكيف، والتي يقول إن من المقرر افتتاحها في عام 2023.