ستعلن أغلب المنتخبات الـ32 تشكيلة اللاعبين لكأس العالم هذا الأسبوع. لكننا نعرف فعلًا اللاعبين الـ26 الذين ستأخذهم البرازيل إلى قطر.

اللحظة كانت مليئة بالفرح بالنسبة إلى جناح نادي مانشستر يونايتد، أنتوني، ومهاجم توتنهام ريتشارليسون، عند سماع اسميهما. فهما من بين بعض اللاعبين الذين يظهرون لأول مرة في كأس العالم.

لاعب آخر هو مهاجم نادي فلامينغو ذي الـ25 عامًا، بيدرو، الذي احتفل بعد اختياره بالتقدم لطلب الزواج من صديقته، التي كانت مصدومة وتبكي، لكنها وافقت في النهاية لحسن الحظ، قبل أن تضمه.

وضم مدرب منتخب البرازيل، تيتي، أيضًا المدافع داني ألفيس ذي الـ39 عامًا الذي كان مصابًا منذ سبتمبر، لكنه أبقى بشكل مثير للجدل مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينيو خارج التشكيلة.

في حين أن نصف اللاعبين تقريبًا، 12 من أصل 26 لاعبًا، يتواجدون في الدوري الإنجليزي الممتاز.