في مقابلة حصرية لـCNN بالعربية، تحدث محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، عن أبرز التحديات التي تواجهه في ضوء التغيرات التي طرأت على مسيرته بعد تحوله من التنافس في الراليات إلى رئاسة الاتحاد.

وتطرق بن سليّم في المقابلة إلى التحديات التي تواجه الاتحاد الدولي للسيارات وسعيهم إلى تمكين عدد أكبر من الشباب من المشاركة في هذه الرياضة.

ولبّى بن سليّم دعوة رئيس شركة برودرايف وعضو المجلس العالمي لرياضة السيارات ورئيس الاتحاد البريطاني للسيارات، دايفيد ريتشارد، لتجربة حصرية لسيارة "بي آر أكس هانتر" في صحراء دبي.