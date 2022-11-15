ستعرض واحدة من أكثر كرات القدم شهرة للبيع، ومن المتوقع أن يصل سعر الكرة الأيقونية التي سجل بها مارادونا هدفًا بيده في كأس العالم عام 1986 إلى 3.3 مليون دولار في المزاد، بحسب "مزادات غراهام باد".

وسجل مارادونا بهذه الكرة اثنين من أكثر أهداف الرياضة البارزة، الهدف الأول كان الذي أحرزه بيده في شباك حارس المنتخب الإنجليزي في كأس العالم حينها، بيتر شيلتون.

وبعد 4 دقائق أحرز مارادونا ما أصبح يعرف بـ"هدف القرن"، حين حصل على الكرة عند منتصف الملعب تقريبًا، وتمكن من تجاوز عدد من لاعبي منتخب إنجلترا قبل أن يسجل الهدف الثاني الذي أقصى به الفريق المنافس من الدور الربع النهائي.

ويعتبر مارادونا، الذي فارق الحياة قبل عامين، واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم إطلاقًا، وأهدافه العبقرية تعني أن هذه قد تكون أغلى كرة تباع على الإطلاق في مزاد.