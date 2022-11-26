رد مشجعون سعوديون على عبارة "الفوز على الأرجنتين كان بالحظ"، بعد فوز منتخب بلادهم أمام ميسي ورفاقه بهدفين مقابل هدف واحد في كأس العالم 2022 في قطر، الثلاثاء الماضي.

وعبّر السعوديون عن دعمهم للأخضر في المباراة التي ستجمعه مع بولندا في استاد المنطقة التعليمية، السبت، حيث أكّد بعضهم أن الفوز أصبح مطلبًا لهم، في حين رأى آخرون أن التأهل لدور الـ16 وصدارة المجموعة أصبحت في المتناول.

وقال أحد المشجعين أن المباراة تعتبر "تحديًا"، مشيرًا إلى أن إصابة سلمان الفرج وياسر الشهراني قد تسبب مشكلة للمنتخب السعودي، لكنه أعرب أيضًا عن تفاؤله بفرصة تأهل "الصقور" قائلًا إنها "عالية".

ورد مشجّع آخر على عبارة "الفوز على الأرجنتين كان ضربة حظ"، موضحًا أن المنتخب السعودي قدم مباراة كبيرة وأن الفوز كان مستحقًا، ومؤكدًا أن "الأداء كان رائعًا والأهداف كانت رائعة".