"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

حقق المنتخب المغربي إنجازاً طال انتظاره بالوصول إلى دور الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل أسود الأطلس الهدف الأول عن طريق حكيم زياش بعد خطأ فادح من حارس مرمى المنتخب الكندي، ليضيف بعدها يوسف النصيري الهدف الثاني للمنتخب المغربي بعد تمريرة طولية من أشرف حكيمي.

وبعدما بدا أن المنتخب المغربي سيتمكن من الفوز بسهولة كبيرة، تلقى هدفًا من نيران صديقة بعدما حاول المدافع نايف أكرد التصدي لعرضية كندية.

نستعرض في هذه الحلقة من "مونديال تشيك" أبرز ملامح هذا اللقاء وعلامات الاستفهام حول سفيان بوفال.