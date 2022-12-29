توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ“بيليه“، والمُلقب بـ“الجوهرة السوداء“، الخميس، عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض ومرور شهر على نقله إلى إحدى مستشفيات ساو باولو، وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز المحطات في حياته.

وقالت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه، عبر حسابها على "إنستغرام" إن "كل ما نحن عليه هو بفضلك. نحن نحبك بلا حدود. ارقد في سلام".

ودخل بيليه مستشفى ألبرت أينشتاين اليهودي بساو باولو، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرّاء إصابته بالتهاب رئوي، وإعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون، وفقاً لبيان المستشفى. وفي وقت لاحق أعلن المستشفى أن بيليه "يُظهر تطوّرًا في مرض السرطان (الذي يعاني منه)، ويتطلّب رعاية أكبر في ما يتعلّق بالاختلال الكلوي، والقلبي".

وكان بيليه أُدخل في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021، إلى المستشفى، وخضع للعلاج الكيميائي. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، خضع أسطورة كرة القدم لعمليّة جراحيّة لاستئصال ورم من القولون الأيمن وجده الأطبّاء أثناء إجرائه الفحوص الروتينيّة.

ويُعتبر بيليه أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، وقد سجّل 77 هدفاً في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.