يمكن أن يكون اللعب في جولة غولف احترافية مكانًا منعزلاً للاعبين، حيث يسافرون في جميع أنحاء العالم مع قضاء وقت قصير جدًا في منازلهم. ولكن بالنسبة للشقيقتين جيسيكا ونيللي كوردا، فلديهما "أعزّ صديقة تلقائية" تأتي معهما لقضاء الوقت أثناء سفرهما لحضور مسابقات الغولف في جميع أنحاء العالم.

وبينما حققت الأخت الكبرى جيسيكا حملة قوية لعام 2021، استحوذت نيللي على عالم الغولف هذا العام، حيث فازت ببطولة PGA للسيدات في يونيو لتتويجها بأول بطولة كبرى لها، وبعدها فازت بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بطوكيو.