دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أندرو مجدي، فنان مصري سلاحه حبيبات الرمل الذهبية، يرسم لوحة باستخدامها لمواجهة قضية "التنمر المدرسي" بين الطلاب.
فنان مصري يواجه التنمر بـ"سلاح ذهبي"
فنان مصري يواجه التنمر بـ"سلاح ذهبي"
الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
2:12
بحبيبات الرمل الذهبية، يواجه هذا الفنان قضية "التنمر المدرسي."
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