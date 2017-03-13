فنان مصري يواجه التنمر بـ"سلاح ذهبي"

فنان مصري يواجه التنمر بـ"سلاح ذهبي"

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
الطريق إلى الحريةفنون
2:12

بحبيبات الرمل الذهبية، يواجه هذا الفنان قضية "التنمر المدرسي."

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أندرو مجدي، فنان مصري سلاحه حبيبات الرمل الذهبية، يرسم لوحة باستخدامها لمواجهة قضية "التنمر المدرسي" بين الطلاب.

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