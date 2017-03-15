دمشق، سوريا (CNN)— تصطف مجموعة من السيارات الكلاسيكية القديمة المملوكة للسوري محمد أنيس على جانبي الطريق في مدينة حلب، يزيد عددها على 20 سيارة، لكن حلمه تلاشى بين عشية وضحاها بعدما دمرت الحرب سياراته التي ورثها عن أبيه.