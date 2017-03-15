دمشق، سوريا (CNN)— تصطف مجموعة من السيارات الكلاسيكية القديمة المملوكة للسوري محمد أنيس على جانبي الطريق في مدينة حلب، يزيد عددها على 20 سيارة، لكن حلمه تلاشى بين عشية وضحاها بعدما دمرت الحرب سياراته التي ورثها عن أبيه.
ستايل
سوري يحلم بإصلاح سيارات كلاسيكية دمرتها الحرب
سوري يحلم بإصلاح سيارات كلاسيكية دمرتها الحرب
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
1:05
ترك محمد أنيس منزله أواخر العام الماضي بسبب الحرب
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