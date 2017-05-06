ستايل

لماذا دفع هذا التمثال بصانعته إلى أقصى الحدود؟

لماذا دفع هذا التمثال بصانعته لأقصى الحدود؟

ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
المملكة المتحدةفنونستايلرسمتصاميم
2:03

إحدى أهم الأسباب التي دفعت بالفنانة لإنهاء العمل كانت مخاوفها من الموت قبل إكماله.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت الفنانة البريطانية رايتشيل نيبون، بصنع تماثيل معقّدة مصنوعة بأكملها من مادة البورسلين.

المملكة المتحدةفنونستايلرسمتصاميم