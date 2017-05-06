أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت الفنانة البريطانية رايتشيل نيبون، بصنع تماثيل معقّدة مصنوعة بأكملها من مادة البورسلين.
ستايل
لماذا دفع هذا التمثال بصانعته إلى أقصى الحدود؟
لماذا دفع هذا التمثال بصانعته لأقصى الحدود؟
ستايل
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
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إحدى أهم الأسباب التي دفعت بالفنانة لإنهاء العمل كانت مخاوفها من الموت قبل إكماله.
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