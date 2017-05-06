أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نقوم برمي خمسة ملايين قطعة صابون يومياً بقطاع الفنادق عالمياً، وفقاً لمؤسس شركة "Clean the World" الذي قام بتأسيس شركة لإعادة تدوير قطع الصابون وتوفير منتجات التنظيف لأكثر من 40 مليون عائلة حول العالم.
هل فكرت بأن قطعة صابون بفندقك قد تنقذ حياة شخص ما؟
هل فكرت بأن صابونة بفندقك قد تنقذ حياة شخص؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
2:20
نقوم برمي خمس ملايين قطعة صابون يومياً من الفنادق وحدها حول العالم.. ما الذي يمكننا فعله بهذا الكم من الصابون؟
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