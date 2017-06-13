أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تظهر آخر أعمال الفنان السوري، عبد الله العمري، كيف سيبدو عدد من زعماء العالم لو كانوا لاجئين
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شاهد.. فنان سوري يحول زعماء بالعالم الى لاجئين
فنان سوري يحول زعماء بالعالم الى لاجئين
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آخر تحديث الثلاثاء, 13 يونيو/حزيران 2017; 08:16 (GMT +0400).
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من ضمنهم دونالد ترامب وفلادمير بوتين وديفيد كاميرون وأنجيلا ميركيل
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