ستايل

شاهد.. فنان سوري يحول زعماء بالعالم الى لاجئين

فنان سوري يحول زعماء بالعالم الى لاجئين

ستايل
آخر تحديث الثلاثاء, 13 يونيو/حزيران 2017; 08:16 (GMT +0400).
أنجيلا ميركلالعنف بسوريابشار الأسددونالد ترامبديفيد كاميرون
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من ضمنهم دونالد ترامب وفلادمير بوتين وديفيد كاميرون وأنجيلا ميركيل 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تظهر آخر أعمال الفنان السوري، عبد الله العمري، كيف سيبدو عدد من زعماء العالم لو كانوا لاجئين

أنجيلا ميركلالعنف بسوريابشار الأسددونالد ترامبديفيد كاميرونستايلسوريا