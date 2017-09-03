لماذا يجمع مصمم بـ"آبل" مئات السكاكين؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مارك نيوسون هو أحد أكثر المصممين نجاحاً في العالم. تعاون مع شركات رائدة في الرفاهية لإنتاج الدراجات والقوارب وحتى الطائرات والملابس. تعرفوا إلى أحد "هواجس" هذا المصمم... السكاكين.