أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مارك نيوسون هو أحد أكثر المصممين نجاحاً في العالم. تعاون مع شركات رائدة في الرفاهية لإنتاج الدراجات والقوارب وحتى الطائرات والملابس. تعرفوا إلى أحد "هواجس" هذا المصمم... السكاكين.
ستايل
لماذا يجمع مصمم بـ"آبل" مئات السكاكين؟
لماذا يجمع مصمم بـ"آبل" مئات السكاكين؟
ستايل
آخر تحديث منذ9 دقائق.
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تعرف إلى "هوس" أحد المصممين في شركة "أبل": السكاكين!
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