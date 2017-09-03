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لماذا يجمع مصمم بـ"آبل" مئات السكاكين؟

لماذا يجمع مصمم بـ"آبل" مئات السكاكين؟

ستايل
آخر تحديث منذ9 دقائق.
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2:15

تعرف إلى "هوس" أحد المصممين في شركة "أبل": السكاكين!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مارك نيوسون هو أحد أكثر المصممين نجاحاً في العالم. تعاون مع شركات رائدة في الرفاهية لإنتاج الدراجات والقوارب وحتى الطائرات والملابس. تعرفوا إلى أحد "هواجس" هذا المصمم... السكاكين.

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