ستايل

لعشاق السيارات.. إليك مرسيدس Project One بقوة 1000 حصان!

إليك سيارة مرسيدس Project One بقوة 1000 حصان!

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
سياراتفورمولا 1تصاميم
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عرضت السيارة في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت، والأمر المميز هو أنها سيارة فورمولا 1 قابلة للاستخدام في الشوارع.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مرسيدس النقاب عن تحفتها الفنية، سيارة Mercedes-AMG Project One، وعرضت السيارة في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت. والأمر المميز هو أنها سيارة فورمولا 1 قابلة للاستخدام في الشوارع.

سياراتفورمولا 1تصاميم