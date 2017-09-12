لعشاق السيارات.. إليك مرسيدس Project One بقوة 1000 حصان!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مرسيدس النقاب عن تحفتها الفنية، سيارة Mercedes-AMG Project One، وعرضت السيارة في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت. والأمر المميز هو أنها سيارة فورمولا 1 قابلة للاستخدام في الشوارع.