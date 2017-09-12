دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مرسيدس النقاب عن تحفتها الفنية، سيارة Mercedes-AMG Project One، وعرضت السيارة في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت. والأمر المميز هو أنها سيارة فورمولا 1 قابلة للاستخدام في الشوارع.
ستايل
لعشاق السيارات.. إليك مرسيدس Project One بقوة 1000 حصان!
إليك سيارة مرسيدس Project One بقوة 1000 حصان!
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
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عرضت السيارة في معرض السيارات الدولي بفرانكفورت، والأمر المميز هو أنها سيارة فورمولا 1 قابلة للاستخدام في الشوارع.
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