تصاميم عربية عصرية.. هدفها تسهيل الحياة وإعادة إحياء الحرفية

تصاميم عربية تسهل الحياة وتعيد إحياء الحرفية

ستايل
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
جعفر المدهون، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةتصاميمدبيفنونمن قلب الشرق الأوسط
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هذه التصاميم العربية تسهل الحياة وتعيد إحياء الحرفية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبلت مدينة دبي الإماراتية خلال نوفمبر/تشرين الثاني فعّاليات أسبوع دبي للتصميم، والذي تضمن عدة تصاميم محلية تدمج بين الحرفية العربية التقليدية والتصاميم والأساليب العصرية الحديثة.

واستقبل معرض "أبواب" أكثر من 40 مصمماً من شتى أنحاء العالم العربي، عرضوا جميعهم تصاميمهم المبتكرة من أدوات منزلية إلى أثاث وقطع تجميلية، تعرّفوا إلى بعض منها في الفيديو أعلاه.

الإمارات العربية المتحدةتصاميمدبيفنونمن قلب الشرق الأوسط