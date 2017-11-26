أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بالنسبة لعارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 18 عاماً، رينا فوكوشي، فإن العاصمة طوكيو هي موطنها. لكن نشأتها كطفلة من أصل مختلط الأعراق، لم تكن سهلة دائماً.
ستايل
عارضة أزياء من زمن آخر
عارضة أزياء من زمن آخر
ستايل
آخر تحديث الأحد, 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:49 (GMT +0400).
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تعرف إلى عارضة الأزياء رينا فوكوشي.
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