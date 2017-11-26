ستايل

عارضة أزياء من زمن آخر

عارضة أزياء من زمن آخر

ستايل
آخر تحديث الأحد, 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 12:49 (GMT +0400).
أزياءموضةاليابانطوكيو
2:27

تعرف إلى عارضة الأزياء رينا فوكوشي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بالنسبة لعارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 18 عاماً، رينا فوكوشي، فإن العاصمة طوكيو هي موطنها. لكن نشأتها كطفلة من أصل مختلط الأعراق، لم تكن سهلة دائماً.

أزياءموضةاليابانطوكيو