عارضة أزياء من زمن آخر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بالنسبة لعارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 18 عاماً، رينا فوكوشي، فإن العاصمة طوكيو هي موطنها. لكن نشأتها كطفلة من أصل مختلط الأعراق، لم تكن سهلة دائماً.