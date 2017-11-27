ستايل

ما سر هذه الدائرة وسط حقل للأرز؟

ما سر هذه الدائرة وسط حقل للأرز؟

ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و13 دقيقة.
اليابانزراعةستايلهندسة
0:56

تحارب بلدة "كامياما" اليابانية تناقص عدد سكانها بتشجيع السياح لزيارتها.

اليابانزراعةستايلهندسة