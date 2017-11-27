ستايل
ما سر هذه الدائرة وسط حقل للأرز؟
ما سر هذه الدائرة وسط حقل للأرز؟
ستايل
آخر تحديث منذ 3 ساعات و13 دقيقة.
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تحارب بلدة "كامياما" اليابانية تناقص عدد سكانها بتشجيع السياح لزيارتها.
تحارب بلدة "كامياما" اليابانية تناقص عدد سكانها بتشجيع السياح لزيارتها.
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