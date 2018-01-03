شاهد.. باريس هيلتون تعلن خطوبتها خلال رحلة تزلج

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت المغنية والممثلة الأمريكية، باريس هيلتون، العام الجديد 2018 بحدث مثير، إذ أعلنت هيلتون عن خطبتها من صديقها الممثل الأمريكي، كريس زيلكا.

