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شاهد.. باريس هيلتون تعلن خطوبتها خلال رحلة تزلج

باريس هيلتون تعلن خطوبتها خلال رحلة تزلج

ستايل
آخر تحديث الأربعاء, 03 يناير/كانون الثاني 2018; 06:43 (GMT +0400).
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تقدم زيلكا لخطبة هيلتون أثناء رحلة تزلج لهما في منطقة أسبن في كولورادو.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأت المغنية والممثلة الأمريكية، باريس هيلتون، العام الجديد 2018 بحدث مثير، إذ أعلنت هيلتون عن خطبتها من صديقها الممثل الأمريكي، كريس زيلكا.
 

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