تعلم فن تقديم الهدايا بهذه النصائح الخمس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اجعلوا الهدية شخصية وتأكدوا من إرفاقها ببطاقة عليها بعض الكلمات، هذه بعض النصائح من خبيرة فن تقديم الهدايا، ديبوناير فون بيسمارك.