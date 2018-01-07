أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اجعلوا الهدية شخصية وتأكدوا من إرفاقها ببطاقة عليها بعض الكلمات، هذه بعض النصائح من خبيرة فن تقديم الهدايا، ديبوناير فون بيسمارك.
ستايل
تعلم فن تقديم الهدايا بهذه النصائح الخمس
تعلم فن تقديم الهدايا بهذه النصائح الخمس
ستايل
آخر تحديث الأحد, 07 يناير/كانون الثاني 2018; 12:58 (GMT +0400).
1:50
تعرفوا إلى خمس نصائح لفن تقديم الهدايا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.