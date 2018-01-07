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تعلم فن تقديم الهدايا بهذه النصائح الخمس

تعلم فن تقديم الهدايا بهذه النصائح الخمس

ستايل
آخر تحديث الأحد, 07 يناير/كانون الثاني 2018; 12:58 (GMT +0400).
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تعرفوا إلى خمس نصائح لفن تقديم الهدايا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اجعلوا الهدية شخصية وتأكدوا من إرفاقها ببطاقة عليها بعض الكلمات، هذه بعض النصائح من خبيرة فن تقديم الهدايا، ديبوناير فون بيسمارك.

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